Женщина под наркотиками устроила стрельбу из окна квартиры в Москве

В Москве женщина устроила стрельбу из сигнального пистолета из окна квартиры

В Москве женщина в состоянии наркотического опьянения устроила стрельбу из сигнального пистолета из окна своей квартиры, чтобы развлечься. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Инцидент в многоэтажке на улице Юннатов, правоохранители прибыли после вызова очевидцев , которые услышали звуки стрельбы. В одной из квартир стражи порядка задержали 29-летнюю женщину. Она пояснила, что стреляла ради развлечения.

В квартире также находился ее 39-летний знакомый, у мужчины изъяли сверток с неизвестным веществом. Эксперты установили, что это кокаин.

До этого в Москве мужчина устроил стрельбу из-за шумной вечеринки у соседей. Пятеро молодых людей веселились в квартире многоэтажки, это не понравилось их соседу. Мужчина предъявил молодым людям претензии, а затем выстрелил в голову одному из них.

Ранее юношу задержали за стрельбу по людям из окна жилого дома в Петербурге.
 
