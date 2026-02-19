Россиянам рассказали, как добиться компенсации от клиники за некачественное лечение

Добиться компенсации от клиники за некачественное лечение или врачебную ошибку непросто, но возможно при грамотном подходе. Как рассказал РИАМО юрист Алексей Князев, успех зависит от последовательных действий и внимательного отношения к деталям.

Первый и важнейший шаг, по его словам, — это сбор всей медицинской документации. Пациенту необходимо получить полную медицинскую карту, выписки, результаты анализов и снимки. Эти документы подтвердят состояние здоровья до и после вмешательства.

Затем следует направить письменную претензию в адрес клиники. В документе нужно четко изложить суть произошедшего, описать причиненный вред и сформулировать требования о компенсации. К претензии стоит приложить копии собранных документов. Юрист советует отправлять ее заказным письмом с уведомлением о вручении. Клиника обязана рассмотреть обращение и дать мотивированный ответ.

«Часто без независимой медицинской экспертизы обойтись невозможно. Она позволит установить причинно-следственную связь между действиями медперсонала и нанесенным вредом, а также определить степень тяжести вреда здоровью. Заключение эксперта станет ключевым доказательством в дальнейшем споре», — отметил Князев.

Если досудебное урегулирование не дало результата, остается обращение в суд. В иске можно требовать возмещения как материального ущерба (затраты на лечение, потерянный заработок), так и морального вреда, добавил он.

В январе стало известно, что во Флоренции четырехлетний ребенок стал инвалидом после неверно проведенного лечения. У маленького пациента было воспаление головного мозга, которое можно было вылечить с помощью медикаментов.

Однако врачи поставили неправильный диагноз, из-за чего мальчику стали удалять некое новообразование, которого на самом деле не было. Всего ребенок перенес три сложные операции.

Ранее женщине вырезали веко из-за врачей, перепутавших раковую опухоль с ячменем.