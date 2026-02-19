Размер шрифта
Россиянам рассказали, как добиться компенсации от клиники за некачественное лечение

Юрист Князев: чтобы обвинить клинику в ошибке, требуется независимая экспертиза
Добиться компенсации от клиники за некачественное лечение или врачебную ошибку непросто, но возможно при грамотном подходе. Как рассказал РИАМО юрист Алексей Князев, успех зависит от последовательных действий и внимательного отношения к деталям.

Первый и важнейший шаг, по его словам, — это сбор всей медицинской документации. Пациенту необходимо получить полную медицинскую карту, выписки, результаты анализов и снимки. Эти документы подтвердят состояние здоровья до и после вмешательства.

Затем следует направить письменную претензию в адрес клиники. В документе нужно четко изложить суть произошедшего, описать причиненный вред и сформулировать требования о компенсации. К претензии стоит приложить копии собранных документов. Юрист советует отправлять ее заказным письмом с уведомлением о вручении. Клиника обязана рассмотреть обращение и дать мотивированный ответ.

«Часто без независимой медицинской экспертизы обойтись невозможно. Она позволит установить причинно-следственную связь между действиями медперсонала и нанесенным вредом, а также определить степень тяжести вреда здоровью. Заключение эксперта станет ключевым доказательством в дальнейшем споре», — отметил Князев.

Если досудебное урегулирование не дало результата, остается обращение в суд. В иске можно требовать возмещения как материального ущерба (затраты на лечение, потерянный заработок), так и морального вреда, добавил он.

В январе стало известно, что во Флоренции четырехлетний ребенок стал инвалидом после неверно проведенного лечения. У маленького пациента было воспаление головного мозга, которое можно было вылечить с помощью медикаментов.

Однако врачи поставили неправильный диагноз, из-за чего мальчику стали удалять некое новообразование, которого на самом деле не было. Всего ребенок перенес три сложные операции.

Ранее женщине вырезали веко из-за врачей, перепутавших раковую опухоль с ячменем.
 
