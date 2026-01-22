Россиянам рассказали, какой будет весна в 2026 году

Предстоящая весна в России с большей вероятностью будет теплее обычного. Об этом «Москве 24» рассказал директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

При этом он уточнил, что пока нельзя спрогнозировать конкретные погодные условия или точные даты, например, схода снежного покрова. По его словам, для прогноза конкретной весны не поможет анализ прошлых периодов, однако, общую климатическую тенденцию в долгосрочной перспективе увидеть можно.

«Из-за глобального потепления сроки наступления весны постепенно смещаются на более ранние даты, а зима, соответственно, наступает позже. Поэтому, говоря о весне через 10 лет, можно с большей уверенностью утверждать, что она станет теплее и будет начинаться раньше», — сказал Семенов.

Ученый добавил, что потепление не фиксируется равномерно из года в год.

Советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин до этого говорил, что в конце недели жителей Москвы и Московской области ждет резкое похолодание — пик придется на ночь 25 января. В Подмосковье местами температура опустится до -27°C. Однако морозная погода продержится недолго: уже в начале следующей недели — 27–28 января — регион ждут потепление и новые снегопады, добавил он.

Ранее синоптик предупредил о новой волне морозов в Москве в феврале.