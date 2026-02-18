В Белгородской области в результате атаки дрона загорелся частный дом

Гладков: мужчина и женщина пострадали при атаке БПЛА на дом в селе Верхопенье

Украинский беспилотник атаковал частный жилой дом в селе Верхопенье в Ивнянском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате удара пострадали два человека.

«Женщину с ожогом рук и ссадинами мягких тканей спины бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Мужчине оказана медицинская помощь на месте. От предложенной госпитализации он отказался», — уточнил губернатор.

Он добавил, что в атакованном доме произошел пожар. На место прибыли сотрудники МЧС России, они уже ликвидировали возгорание.

Утром 18 февраля в министерстве обороны России рассказали, что ночью над территорией страны сбили 43 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Как сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев, дроны атаковали Новоюжный район и деревню Яуши в Чебоксарском округе. Министерство здравоохранения региона заявило об одном пострадавшем. Мирного жителя доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Ранее появилось видео с украинским БПЛА, пролетевшим в сантиметрах от российского вертолета.