Психолог предупредила об опасности чрезмерной самокритики

Психолог Полянова: чрезмерная самокритика может разрушить психику
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Чрезмерная самокритика может разрушать психику и мешать человеку жить. Об этом Pravda.Ru рассказала психолог, психоаналитик, кандидат социологических наук, директор центра «Личность» (г. Москва) Людмила Полянова.

По ее словам, в целом здоровая критика является важным механизмом развития личности, помогает объективно оценивать свои поступки и заставляет стремиться к улучшению.

«Однако как завышенная, так и заниженная самооценка свидетельствует о внутреннем дисбалансе. В психоанализе это связано с нарушением взаимодействия эго и суперэго, которые формируют внутреннюю цензуру и систему самоконтроля», — пояснила Полянова.

Эксперт уточнила, что самостоятельно определить границу между здоровой и избыточной самокритикой не получится. Она уточнила, что оценить это способен только специалист, и посоветовала при первых признаках внутреннего дискомфорта обратиться за помощью.

Клинический психолог, телесный терапевт Сергей Волков до этого говорил, что нарциссическая травма является разновидностью психической травматизации. Она отличается от нарциссического расстройства личности, относящегося к психиатрическим расстройствам. По словам специалиста, при нарциссической травме у человека нарушена самооценка, которая зависит от внешних факторов и мнения окружающих.

Ранее психолог рассказала, как родительский абьюз влияет на ребенка.
 
