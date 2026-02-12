Размер шрифта
Общество

Психолог рассказала, как родительский абьюз влияет на ребенка

Психолог Ильичева: родительский абьюз может привести к низкой самооценке ребенка
Shutterstock

Абьюз со стороны родителей может негативно отразиться на психическом здоровье ребенка, став причиной его низкой самооценки, повышенной тревожности и ряда других проблем. Об этом kp.ru рассказала детский психолог Екатерина Ильичева.

По словам специалиста, родительский абьюз запускает в организме ребенка хронический стресс, который оказывает влияние на психологические механизмы, формируя тревожный тип привязанности.

«При этом снижается способность к эмпатии и саморегуляции. Затрагивает это и физиологию: в организме постоянно повышенный уровень гормона стресса кортизола, что нарушает работу префронтальной коры, которая отвечает за самоконтроль и принятие решений», — отметила психолог.

Она добавила, что из-за такого поведения родителей ребенок может сталкиваться с частыми головными болями, нарушениями сна и другими проблемами.

Эксперт предупредила, что в долгосрочной перспективе абьюз приводит к тому, что у ребенка формируется низкая самооценка, а также возникают трудности в построении отношений и проблемы с обучением. Кроме того, он может сталкиваться с повышенной тревожностью и агрессией.

Детский и семейный психолог Светлана Смирнова до этого говорила, что в подростковом возрасте многие дети начинают воевать за свое личное пространство, пытаясь самостоятельно установить порядок и спорить с установками родителей. Приучить ребенка к уборке в этот период жизни поможет умение с ним договариваться.

Ранее психолог объяснила, как справиться с подростковой вспыльчивостью.
 
