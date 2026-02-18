Размер шрифта
Клинический психолог объяснил, как формируется нарциссическая травма

Психолог Волков: при нарциссической травме нарушается самооценка
kenchiro168/Shutterstock/FOTODOM

Нарциссическая травма является разновидностью психической травматизации. Она отличается от нарциссического расстройства личности, относящегося к психиатрическим расстройствам. Об этом «Известиям» рассказал клинический психолог, телесный терапевт Сергей Волков.

По словам специалиста, при нарциссической травме у человека нарушена самооценка, которая зависит от внешних факторов и мнения окружающих. Те, кому она характерна, сталкиваются с непродолжительными периодами самоуверенности и ощущением собственного превосходства. Однако большую часть времени люди с такой проблемой испытывают чувство стыда, страх и тревогу о «разоблачении» своей ничтожности.

Клинический психолог объяснил, что чаще всего нарциссическая травма формируется у детей, которым не дают эмоциональной поддержки, не признают их уникальность, а также требуют постоянно доказывать право на любовь и признание.

«При таком раскладе он как личность признается, только если родитель видит его «правильное» поведение или действие. Ребенку приходится выживать между отрицанием себя и наказанием за свое существование. Он вырастает с убеждением собственной ничтожности и всё время пытается доказать обратное», — отметил эксперт.

Он добавил, что люди, которые привыкли постоянно доказывать окружающим собственную состоятельность, нередко добиваются высот и становятся социально успешными.

Клинический психолог, стратег, специалист по работе с манипуляциями и экстремальными коммуникациями Лидия Иншина до этого говорила, что родителям нужно проанализировать отношения в семье, чтобы справиться с подростковой вспыльчивостью ребенка. По словам специалиста, агрессия подростка зачастую является симптомом, который выполняет скрытую функцию в семейной динамике.

Ранее психолог объяснил, как кризис среднего возраста влияет на мужчин.
 
