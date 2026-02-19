Размер шрифта
Психолог рассказала, как тревожные новости влияют на людей

Психолог Леонова: тревожные новости могут вызывать хронический стресс
Antonio Guillem/Shutterstock/FOTODOM

Чрезмерное внимание к тревожным новостям может спровоцировать ощущение беспомощности и хронический стресс. Об этом Pravda.Ru рассказала семейный системный психолог Алена Леонова.

По ее словам, психика людей не может постоянно перерабатывать поток тревожных сообщений, поэтому уровень напряжения возрастает. Кроме того, это может испортить настроение. Она отметила, что при появлении тревоги важно не зацикливаться на неприятных мыслях и переключать внимание на то, что помогает восстановить спокойствие.

«У большинства взрослых уже есть свои проверенные способы поднять настроение. Кому-то помогает прогулка на свежем воздухе или чашка горячего чая, кому-то — разговор с близкими, просмотр приятного фильма или чтение чего-то вдохновляющего. Некоторые предпочитают отвлечься на хобби, заняться делом, которое приносит удовольствие и возвращает ощущение контроля. Главное — не оставаться наедине с тревогой», — отметила Леонова.

Психолог добавила, что родителям стоит следить за состоянием детей, которые также сталкиваются с тревожной повесткой в интернете.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина до этого рассказала «Газете.Ru», что высокая активность в соцсетях, особенно с фокусом на селфи, нередко сопровождается повышенной тревожностью, склонностью к сравнениям и даже депрессивными симптомами.

Ранее врач объяснила, почему нельзя резко отказываться от смартфона и соцсетей.
 
