Врач объяснила, почему нельзя резко отказываться от смартфона и соцсетей

Резкий отказ от просмотра социальных сетей и новостных лент в смартфоне скорее навредит, чем принесет пользу, поскольку может лишь усилить тревогу. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-сомнолог сети клиник «Персона» и «Прозрение», кандидат медицинских наук Ирина Фролова.

Она отметила, что у современного человека смартфон встроен практически во все сферы жизни — от общения до бытовых задач, поэтому полностью отказаться от него будет крайне проблематично.

«Резкий отказ не является решением. Важнее не полное исключение, а рациональное и осознанное использование», — подчеркнула специалист.

Чтобы избавиться от цифровой зависимости, практикующий психолог Мария Галкина советует начинать с выработки «цифровой гигиены». Рекомендуется отключать лишние уведомления, устраивать вечером «тихие часы» для приложений, создавать дома зоны без гаджетов, и каждый день уделять хотя бы один-два часа занятиям вне телефона.

