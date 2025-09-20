Карантин по бешенству ввели в Челябинской области

В Агаповке и Татищево в Челябинской области ввели карантин по бешенству. Об этом говорится на официальном портале публикования правовых актов.

В документе говорится, что запрет изначально ввели в селе Агаповка. Там на улице Советской нашли зараженную лисицу. При этом территория в радиусе до двух километров была определена в качестве неблагополучного пункта.

После этого в челябинском селе Татищево инфекцию нашли у крупного рогатого скота. После этого территории в радиусе одного километра признали неблагополучными.

В распоряжении подчеркивается, что на время действия карантина запрещается проведение мероприятий, связанных с перемещением животных, а также их вывоз за территорию региона на 179 дней.

До этого в Острогожске несовершеннолетняя пострадала от укуса домашнего хомяка, зараженного бешенством. Инцидент произошел в многоэтажке по улице Энгельса, семья купила хомяка в зоомагазине примерно три месяца назад. Хомяк сбежал из клетки и какое-то время находился на свободе, где, предположительно, и заразился.

Ранее в Ленобласти бойцовый пес напал на ребенка.