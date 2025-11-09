В Афганистане женщин обязали носить паранджу для посещения больниц

В городе Герата талибы (движение внесено в список террористических организаций) запретили женщинам посещать больницы и другие государственные учреждения без паранджи. Об этом сообщило агентство Khaama press.

«На прошлой неделе местные органы власти, <...> дали указание больницам и сервисным центрам обеспечить обязательное ношение паранджи всеми женщинами — сотрудниками и посетителями», — говорится в материале.

Агентство добавило, что также женщин без паранджи запретили перевозить на автомобилях. В случае выявления нарушения водителям будет грозить штраф, отметили журналисты.

В сентябре правительство Афганистана запретило женщинам в Кандагаре посещать мужчин-стоматологов. По данным Al Arabiya, боевики «Талибана» выгнали женщин из стоматологических клиник по всему городу, отдав приказ не пускать их к врачам-мужчинам.

До этого правительство страны изъяло из университетской программы Афганистана книги, написанные женщинами, а также запретило преподавание 18 предметов — включая те, где касаются темы о правах человека и сексуальных домогательствах.

Ранее ООН начала расследование нарушений прав человека в Афганистане.