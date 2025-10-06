На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ООН начала расследование нарушений прав человека в Афганистане

Совет ООН начал расследование нарушений прав человека талибами в Афганистане
true
true
true
close
Личный архив Святослава Каверина

Совет Организации Объединенных Наций по правам человека 6 октября принял решение начать расследование для сбора доказательств по обвинениям в нарушениях прав человека в Афганистане. Об этом сообщает «Аль-Арабия».

Отмечается, что речь идет о проекте резолюции, предложенный Европейским союзом. Он подразумевает проведение независимого расследования в Афганистане.

В сентябре миссия ООН в Афганистане призвала Талибан (движение внесено в список террористических организаций) восстановить доступ к интернету по всей стране. В организации заявили, что ограничения доступа к всемирной паутине еще больше подрывают свободу выражения мнений и право на информацию. Работа интернета в стране была восстановлена после почти 48-часового перерыва.

До этого правительство Афганистана изъяло из университетской программы страны книги, написанные женщинами, а также запретило преподавание 18 предметов — включая те, где касаются темы о правах человека и сексуальных домогательствах. Из 680 книг, признанных «вызывающими беспокойство из-за антишариатской политики и политики «Талибана», около 140 написаны женщинами.

Ранее талибы в Кабуле массово закрыли женские салоны красоты.

Все новости на тему:
События в Афганистане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами