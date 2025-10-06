ООН начала расследование нарушений прав человека в Афганистане

Совет Организации Объединенных Наций по правам человека 6 октября принял решение начать расследование для сбора доказательств по обвинениям в нарушениях прав человека в Афганистане. Об этом сообщает «Аль-Арабия».

Отмечается, что речь идет о проекте резолюции, предложенный Европейским союзом. Он подразумевает проведение независимого расследования в Афганистане.

В сентябре миссия ООН в Афганистане призвала Талибан (движение внесено в список террористических организаций) восстановить доступ к интернету по всей стране. В организации заявили, что ограничения доступа к всемирной паутине еще больше подрывают свободу выражения мнений и право на информацию. Работа интернета в стране была восстановлена после почти 48-часового перерыва.

До этого правительство Афганистана изъяло из университетской программы страны книги, написанные женщинами, а также запретило преподавание 18 предметов — включая те, где касаются темы о правах человека и сексуальных домогательствах. Из 680 книг, признанных «вызывающими беспокойство из-за антишариатской политики и политики «Талибана», около 140 написаны женщинами.

Ранее талибы в Кабуле массово закрыли женские салоны красоты.