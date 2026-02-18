В Петербурге трамвай сошел с рельсов

В петербургском поселке Шушары трамвай «Славянка» сошел с рельсов вечером 18 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Как рассказали изданию «Фонтанка» в «Балтнедвижсервисе», инцидент произошел около 17:00. На стрелочном переводе за конечной остановкой «Валдайская улица» в сторону трамвайного депо произошел сход третьей тележки состава. В этот момент в салоне транспортного средства не было пассажиров.

8 января на проспекте Мира в Москве столкнулись трамвай и электробус. В результате аварии трамвай сошел с рельсов, пострадали пять человек. Среди пострадавших оказалась 12-летняя девочка, которую доставили в больницу с переломом и ушибами.

24 декабря 2025 года в Петербурге открыли движение по первому этапу скоростной трамвайной линии «Славянка» в Шушарах. В первую очередь линии вошли пять остановок: конечный пункт «Балканский», «река Волковка», «Вилеровский переулок», «Окуловская улица» и «Валдайская улица». В итоге трамвай должен был связать жилые кварталы поселка Шушары со станцией метро «Купчино».

Ранее трамвай сошел с рельсов из-за водителя-видеоблогера в Челябинске.