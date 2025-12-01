На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Академик рассказал, как ученые предполагают добиться 120-летней жизни

Академик Сергеев: «Цифровой профиль здоровья» может продлить жизнь до 120 лет
Российский проект «Цифровой профиль здоровья человека» в перспективе может способствовать продлению активной жизни граждан до 120 лет. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель НЦФМ, академик РАН Александр Сергеев.

Как пояснил ученый, система будет отслеживать биомаркеры здоровья, позволяя выявлять отклонения на ранних стадиях и предотвращать развитие заболеваний. Проект специализируется на профилактике, а не на лечении уже возникших болезней.

«Речь идет не о создании «цифровой копии» человека, а об использовании современных биомедицинских и цифровых технологий для постоянной оценки состояния здоровья», — подчеркнул Сергеев.

Проект реализуется совместно Минобрнауки России, Росатомом и Федеральным медико-биологическим агентством. Его цель — создание системы постоянного мониторинга здоровья населения.

19 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия стремится к увеличению средней продолжительности жизни в стране. По словам главы государства, эти показатели, вероятно, можно довести и до 150 лет, однако в этом вопросе России «всегда будет мало».

Ранее ученые в Китае создали препарат, благодаря которому человек может жить до 150 лет.

