Курганцы устраивали фиктивные браки участникам СВО и были задержаны

Ura.ru: в Курганской области задержали пару за фиктивные браки с бойцами СВО
Жителей Курганской области подозревают в мошенничестве в отношении участников спецоперации. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источники, приближенные к правоохранительным органам.

По словам собеседников, задержаны супруги, которые проживают в городе Шумиха. Также они являются предпринимателями. Своим рабочим они якобы находили жен, с которыми мужчины заключали браки.

После того, как все необходимые формальности были соблюдены, рабочих уговаривали заключать контракты для отправки на СВО. После этого супруги пострадавших от схемы получали их деньги.

Семейную пару задержали.

«В ближайшее время задержанных гражданам могут быть предъявлены обвинения», – сообщается в публикации.

Подобную схему, по версии СК, придумали и жители Нижневартовска. Они подыскивали местных одиноких мужчин и убеждали заключать контракты. После этого бойцы оформляли доверенности на управление финансами, выплаты участники махинаций забирали себе.

Ранее в Уфе суд аннулировал брак бойца, не вернувшегося с СВО.

