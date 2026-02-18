Размер шрифта
Эксперт рассказала, кого из россиян не могут привлечь к работе в праздники

PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

В выходной день россиян могут привлекать к работе только с их собственного согласия. Исключением являются случаи, предусмотренные в ТК РФ. При этом некоторые категории граждан вызывать на работу во время праздничных выходных работодатель не имеет права, рассказала RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Среди предусмотренных в трудовом законодательстве экстренных случаев, когда работника могут вызвать на работу, значатся, к примеру, аварийные ситуации на производстве. Кроме того, такое правило распространяется на творческие профессии. При этом важно ,что работа в выходные должна оплачиваться в двойном размере или компенсироваться дополнительными днями отдыха, подчеркнула Санина.

«Сотрудник может выбрать один из двух вариантов: получить оплату за отработанное время в двойном размере или взять другой день для отдыха. Во втором случае работа оплачивается по обычному тарифу», — пояснила специалист.

Нельзя вызывать на работу в праздники беременных женщин, матерей с детьми в возрасте до трех лет, а также сотрудников с инвалидностью, объяснила Санина. Она подчеркнула, что при необходимости привлечь их к труду работодатель должен сообщить им о праве на отказ – в этом случае они могут поработать в выходной по собственному желанию также при выполнении требований к компенсации.

Напомним, компании в РФ при необходимости привлечь сотрудников к сверхурочной работе должны получить от них соответствующее письменное согласие – это предусмотрено ТК РФ. Возместить дополнительную работу можно как оплатой, так и предоставлением отгулов, но делается по согласию сторон. Оплачиваются переработки в повышенном размере – за первые часы полагается выплата в полуторном размере, а далее – в двойном размере от обычного уровня.

Ранее стало известно, в каких профессиях россияне больше всего перерабатывают.
 
