Стало известно, в каких профессиях россияне больше всего перерабатывают

SuperJob : врачи и учителя – лидеры в РФ по количеству переработок
Lipik Stock Media/Shutterstock/FOTODOM

В России 54% работников постоянно сталкиваются с переработками, в среднем сверхурочная работа увеличивает их смены на четверть от нормы. Абсолютными лидерами по количеству часов переработки являются врачи и учителя, рассказала НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

По словам специалиста, чаще мужчины чаще вынуждены оставаться на работе после завершения трудовой смены (58% против 50%). Что касается возраста, то у молодых людей до 35 лет ежемесячный труд превышает положенную норму на 24%, а у сотрудников постарше – на 28-29%.

Отмечается, что на показатели перерабатывающих сотрудников влияет уровень зарплаты – ее рост приводит к увеличению длительности рабочего дня. Так, среди тех, кто получает до 50тыс. рублей с переработками сталкиваются 50% сотрудников, а среди тех, у кого зарплата от 100 тыс. рублей – 60%, пояснила эксперт.

«Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще работают сверхурочно – курьеры, логисты, маркетологи, фармацевты и экономисты, реже — операторы колл-центров и юристы. А вот лидерами по количеству часов переработки являются врачи и учителя», — подчеркнула Голованова.

Напомним, компании в РФ при необходимости привлечь сотрудников к сверхурочной работе должны получить от них соответствующее письменное согласие – это предусмотрено ТК РФ. Возместить дополнительную работу можно как оплатой, так и предоставлением отгулов, но делается по согласию сторон. Оплачиваются переработки в повышенном размере – за первые часы полагается выплата в полуторном размере, а далее – в двойном размере от обычного уровня.

Ранее работавший без выходных молодой айтишник умер от переработок.
 
