Эксперт объяснила, как компании должны компенсировать переработки сотрудников

Российские компании при необходимости привлечь сотрудников к сверхурочной работе должны получить от них соответствующее письменное согласие – это предусмотрено ТК РФ. Возместить дополнительную работу можно как оплатой, так и предоставлением отгулов, но делается по согласию сторон, объяснила в беседе с RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Вопрос привлечения к сверхурочной работе решается иначе лишь если речь идет о сотрудниках экстренных служб, которые привлекаются для устранения последствий ЧС – от них получать письменное согласие не требуется, отметила специалист.

Оплачиваются переработки в повышенном размере – за первые часы полагается выплата в полуторном размере, а далее – в двойном размере от обычного уровня. Рассчитывается оплата на основе заработка, закрепленного в локальных актах компании.

Помимо оплаты, сотрудник имеет право взять за сверхурочную работу отгул, однако такая компенсация оформляется по согласию сторон, а не по его личному желанию, пояснила Санина.

«Если работодатель отказывается платить, защитить свои права можно через трудовую инспекцию, прокуратуру или суд, — добавила эксперт. — Главным доказательством правоты работника в таких спорах станет подписанное письменное согласие на дополнительные работы».

