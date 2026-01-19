Размер шрифта
Эксперт объяснила, как компании должны компенсировать переработки сотрудников

Специалист Санина: компания должна оплачивать переработки в двойном размере
Российские компании при необходимости привлечь сотрудников к сверхурочной работе должны получить от них соответствующее письменное согласие – это предусмотрено ТК РФ. Возместить дополнительную работу можно как оплатой, так и предоставлением отгулов, но делается по согласию сторон, объяснила в беседе с RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Вопрос привлечения к сверхурочной работе решается иначе лишь если речь идет о сотрудниках экстренных служб, которые привлекаются для устранения последствий ЧС – от них получать письменное согласие не требуется, отметила специалист.

Оплачиваются переработки в повышенном размере – за первые часы полагается выплата в полуторном размере, а далее – в двойном размере от обычного уровня. Рассчитывается оплата на основе заработка, закрепленного в локальных актах компании.

Помимо оплаты, сотрудник имеет право взять за сверхурочную работу отгул, однако такая компенсация оформляется по согласию сторон, а не по его личному желанию, пояснила Санина.

«Если работодатель отказывается платить, защитить свои права можно через трудовую инспекцию, прокуратуру или суд, — добавила эксперт. — Главным доказательством правоты работника в таких спорах станет подписанное письменное согласие на дополнительные работы».

Напомним, до этого специалист «Работы.ру» также объяснила, что компания вправе просить своих сотрудников временно брать на себя обязанности отсутствующих коллег помимо своих основных функций – например, во время отпуска работников. В этом случае оформляется совмещение или временное совмещение обязанностей, что предполагает сопутствующие доплаты.

Ранее работодателей предупредили о крупных штрафах за переработки сотрудников.

