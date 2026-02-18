Размер шрифта
Осужденной экс-министру культуры Крыма отказали в досрочном освобождении

В Москве суд отказал в УДО экс-министру культуры Крыма Новосельской
Сергей Мальгавко/РИА «Новости»

Люблинский суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) экс-министра культуры Крыма Веры (Арины) Новосельской, которую осудили за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.

В январе бывшая чиновница обратилась с прошением об УДО.

В июле 2023 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Новосельскую к десяти годам колонии общего режима и штрафу в 128 млн рублей. Кроме того, женщину лишили звания заслуженного работника культуры, ей запрещено занимать должности в органах власти в сфере образования в течение следующих 15 лет. Суд установил, что в 2018 году она получила от бенефициара ООО «Меандр» 25 млн рублей за покровительство при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.

В декабре 2024 года Мосгорсуд снизил срок наказания до восьми лет лишения свободы.

В ноябре 2021 года Новосельская была уволена с поста главы минкультуры Крыма.

Ранее ФСБ задержала в Ялте чиновника, подозреваемого в мошенничестве.
 
