Суд снизил срок наказания экс-министру культуры Крыма

Мосгорсуд снизил с 10 до 8 лет срок наказания бывшему министру культуры Крыма Вере Новосельской по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные правоохранителей.

В качестве смягчающего фактора суд принял во внимание длительное нахождение Новосельской под стражей. Отмечается, что в остальной части приговор оставлен без изменений.

18 июля 2023 года Замоскворецкий суд Москвы признал Новосельскую виновной в получении взятки в особо крупном размере и приговорил ее к десяти годам колонии и штрафу в 128 млн рублей. Кроме того, женщину лишили звания заслуженного работника культуры, ей запрещено занимать должности в органах власти в сфере образования в течение следующих 15 лет. Суд установил, что в 2018 году она получила от бенефициара ООО «Меандр» 25 млн рублей за покровительство при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мэра Избербаша арестовали по делу о взятке.