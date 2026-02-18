Шесть человек госпитализированы после столкновения двухэтажных автобусов в Лондоне

В Лондоне столкнулись два двухэтажных автобуса, есть пострадавшие. Об этом сообщает газета Independent.

«Шесть человек пострадали в результате столкновения двух двухэтажных автобусов в Лондоне. Один из двухэтажных автобусов повредил театр на юге города», — говорится в сообщении.

