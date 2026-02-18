Размер шрифта
Общество

В Лондоне столкнулись два двухэтажных автобуса

Шесть человек госпитализированы после столкновения двухэтажных автобусов в Лондоне
Moritz Wolf/Global Look Press

В Лондоне столкнулись два двухэтажных автобуса, есть пострадавшие. Об этом сообщает газета Independent.

«Шесть человек пострадали в результате столкновения двух двухэтажных автобусов в Лондоне. Один из двухэтажных автобусов повредил театр на юге города», — говорится в сообщении.

В январе в Улан-Удэ в Республике Бурятия произошла авария с влетевшим в остановку автомобилем. Транспортное средство заехало на территорию, где находились ожидавшие трамвая люди, и затем вылетело на рельсы. Как рассказали очевидцы, на остановке стояли два человека — они получили травмы. На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов и медики.

До этого в Москве трамвай столкнулся с Электробусом. Во время ДТП первый участник сошел с рельсов. В результате пострадала 12-летняя девочка, у нее диагностировали перелом и ушибы.

Ранее в Московской области автобус протаранил дерево.
 
