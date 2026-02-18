Размер шрифта
Суд продлил арест основателю и экс-гендиректору «Русагро»

Shutterstock/FOTODOM

В Москве суд продлил арест основателю холдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу и бывшему гендиректору холдинга Максиму Басову. Об этом рассказал адвокат Дмитрий Кравченко в беседе с ТАСС.

«Суд продлил Мошковичу и Басову меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 марта», — сказал он.

31 января сообщалось, что Следственный департамент МВД завершил расследование уголовного дела в отношении Мошковича, Басова и бывшего заместителя губернатора Тамбовской области Сергея Иванова.

Мошкович и Басов были задержаны и арестованы в конце марта марта. В офисах холдинга «Русагро» прошли обыски и выемка документов. По версии следствия, бизнесмены убедили основателя компании «Солнечные продукты» Владислава Бурова продать им 85% доли фирмы под предлогом инвестиций и восстановления платежеспособности. Но в результате обещанные инвестиции не были осуществлены. Обвиняемые свою вину не признают.

9 февраля Мошковичу и Басову предъявили новые обвинения. Как писала газета «Ведомости», первоначально уголовное дело было возбуждено по факту злоупотребления полномочиями и особо крупного мошенничества. Затем обвинение в злоупотреблении исключили из дела, добавив к нему легализацию денежных средств и преднамеренное банкротство.

Ранее Мосгорсуд отказался выпустить основателя группы «Русагро» под залог.
 
