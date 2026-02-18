Россиянам напомнили о новом порядке оплаты коммуналки с марта

В России с 1 марта заработает новый порядок начисления платежей за жилищно-коммунальные услуги. Теперь платежки жителям будут приходить не позднее 5-го числа каждого месяца, а крайний срок оплаты сдвинется с 10-го на 15-е число. Об этом в беседе с RT напомнил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Сегодня даты рассылки квитанций в регионах может различаться, а оплату требуется провести не позднее 10-го числа следующего за расчетным месяца. Теперь правила обновятся и станут едиными для всей страны, подчеркнул депутат.

«Изменения особенно важны для пенсионеров, так как большинство из них получает пенсии в период с 10 по 15 число», — отметил Колунов.

Он пояснил, что раньше часто пожилым гражданам приходилось сталкиваться с ситуацией, когда оплату коммуналки требовалось провести еще до того, как пришла пенсия, что ставило их в затруднительное положение. Теперь же пенсионеры смогут спокойно проверить начисления, а затем без спешки провести оплату, заключил парламентарий.

