Россиянам развеяли 5 самых популярных мифов о безопасности МАХ

В новом российском мессенджере Max зарегистрировались более 75 млн пользователей. На фоне конкуренции с зарубежными сервисами вокруг приложения возникло множество опасений, касающихся приватности, доступа к данным и возможного контроля со стороны государства. Эксперты Пермского Политеха рассказали, какие из этих страхов имеют под собой основания, а какие являются мифами. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Max — мессенджер для повседневного общения, запущенный в 2025 году компанией VK при поддержке Минцифры и «Ростеха». Помимо стандартных функций обмена сообщениями и звонков, он интегрирован с «Госуслугами» и позволяет использовать электронную подпись, цифровой ID и государственные сервисы.

Одно из распространенных опасений связано с доступом приложения к функциям смартфона. По словам кандидата технических наук, доцента кафедры «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ Антона Каменских, Max может работать даже при минимальном наборе разрешений.

«Мессенджер корректно функционирует без доступа к контактам, камере, файлам или геолокации. Пользователь сам решает, какие разрешения выдавать — например, оставить только микрофон для звонков и уведомления», — пояснил эксперт.

Другой популярный миф — возможность чтения переписок спецслужбами в режиме реального времени. Каменских отметил, что личные и групповые чаты в Max защищены несколькими схемами шифрования, а перехват и расшифровка сообщений технически крайне затруднены.

«В рамках СОРМ, как и аналогичных систем за рубежом, чаще всего фиксируются метаданные — факты связи, но не содержание сообщений. Доступ к ним возможен только по официальному запросу уполномоченных органов», — рассказал он.

Также пользователей беспокоит уровень мошенничества. По словам кандидата технических наук, доцента кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ Даниила Курушина, сама платформа не является ключевым фактором мошеннических схем.

«Однако в российской юрисдикции значительно проще установить личность злоумышленника и привлечь его к ответственности, поскольку данные хранятся на российских серверах и предоставляются по законному запросу», — отметил он. Дополнительным барьером для мошенников служит привязка аккаунта к «Госуслугам».

Отдельное внимание эксперты уделили вопросу хранения данных. Несмотря на то что приложение использует браузер Chromium и технический трафик может проходить через зарубежные дата-центры, персональные данные пользователей, согласно закону № 152-ФЗ, хранятся и обрабатываются на территории России.

«Факт обращения к иностранным серверам сам по себе не означает утечку информации. Ключевое — где хранятся данные», — подчеркнул Курушин.

Опасения по поводу скрытого отслеживания местоположения также не подтвердились.

«Для доступа к GPS требуется явное разрешение пользователя. При этом приблизительное местоположение телефона можно определить и без мессенджеров — например, по сотовым вышкам», — объяснил Каменских.

Эксперты отметили, что Max прошел проверки магазинов приложений AppStore и Google Play и соответствует требованиям конфиденциальности. По их мнению, использование мессенджера не повышает риски для персональных данных и в ряде случаев может быть безопаснее зарубежных аналогов, серверы которых находятся вне российской юрисдикции.

