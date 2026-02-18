Врач предупредила о последствиях слишком строгих диет

Слишком строгие диеты могут спровоцировать потерю мышечной массы вместо жировой, а также развитие йо-йо-эффекта — повторный набор веса после похудения. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог и терапевт Анна Белоусова.

Она подчеркнула, что быстрое снижение веса редко бывает эффективным и безопасным. По ее словам, в этом случае люди часто урезают калорийность и исключают не только углеводы и жиры, но и белок, который является основным строительным материалом для тканей организма. Это замедляет метаболизм и снижает массу в первую очередь за счет потери мышечной ткани.

Врач отметила, что таких диет сложно придерживаться в течение длительного времени. При этом после возвращения к обычному питанию организм стремится восполнить утраченные запасы.

«В первую очередь [организм] восстанавливает жировые запасы. Этот процесс называется йо-йо-эффектом: вес, как игрушка на резинке, возвращается обратно, а иногда становится даже выше исходного. Чтобы этого избежать, необходимо обеспечить достаточное поступление белка и регулярно выполнять физические упражнения, которые помогают сохранить мышечную массу и стабилизировать обмен веществ», — подчеркнула Белоусова.

До этого врачи говорили, что соковая детокс-диета является одной из самых опасных для здоровья, поскольку резкий дефицит калорий может замедлить обмен веществ, а также привести к слабости, головным болям и раздражительности. По их словам, организм не нуждается в дополнительной «детоксикации», поскольку печень и почки справляются с этой задачей самостоятельно.

Ранее ученые подсказали способ замедлить снижение функции почек.