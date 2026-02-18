Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Врач предупредила о последствиях слишком строгих диет

Врач Белоусова: слишком строгие диеты приведут к потере мышечной массы
Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Слишком строгие диеты могут спровоцировать потерю мышечной массы вместо жировой, а также развитие йо-йо-эффекта — повторный набор веса после похудения. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог и терапевт Анна Белоусова.

Она подчеркнула, что быстрое снижение веса редко бывает эффективным и безопасным. По ее словам, в этом случае люди часто урезают калорийность и исключают не только углеводы и жиры, но и белок, который является основным строительным материалом для тканей организма. Это замедляет метаболизм и снижает массу в первую очередь за счет потери мышечной ткани.

Врач отметила, что таких диет сложно придерживаться в течение длительного времени. При этом после возвращения к обычному питанию организм стремится восполнить утраченные запасы.

«В первую очередь [организм] восстанавливает жировые запасы. Этот процесс называется йо-йо-эффектом: вес, как игрушка на резинке, возвращается обратно, а иногда становится даже выше исходного. Чтобы этого избежать, необходимо обеспечить достаточное поступление белка и регулярно выполнять физические упражнения, которые помогают сохранить мышечную массу и стабилизировать обмен веществ», — подчеркнула Белоусова.

До этого врачи говорили, что соковая детокс-диета является одной из самых опасных для здоровья, поскольку резкий дефицит калорий может замедлить обмен веществ, а также привести к слабости, головным болям и раздражительности. По их словам, организм не нуждается в дополнительной «детоксикации», поскольку печень и почки справляются с этой задачей самостоятельно.

Ранее ученые подсказали способ замедлить снижение функции почек.
 
Теперь вы знаете
15 упражнений с фото при сидячей работе, чтобы почувствовать легкость в теле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!