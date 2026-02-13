Размер шрифта
Наука

Ученые подсказали способ замедлить снижение функции почек

Frontiers: средиземноморская диета замедляет снижение функции почек
Соблюдение средиземноморской диеты может замедлять ухудшение функции почек у пациентов с хронической болезнью почек (ХБП), не требующей диализа. К таким выводам пришли ученые из медицинского университета Гуанчжоу. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Исследование объединило данные десяти ранее опубликованных работ с участием 1073 человек. Анализ показал, что приверженность средиземноморскому рациону связана с умеренным повышением скорости клубочковой фильтрации (eGFR) — ключевого показателя работы почек.

Наиболее выраженный эффект наблюдался у пациентов с легкой и умеренной стадиями заболевания. При этом диета не сопровождалась повышением уровня калия или фосфора в крови — параметров, за которыми особенно тщательно следят у людей с ХБП.

Ученые напомнили, что средиземноморская диета предполагает высокое содержание овощей, фруктов, бобовых, цельнозерновых продуктов, рыбы и оливкового масла при умеренном потреблении молочных продуктов и минимальном количестве красного мяса.

Отдельно исследователи оценили роль оливкового масла — одного из основных компонентов диеты. Снижение уровня C-реактивного белка, маркера системного воспаления, было более выраженным в тех исследованиях, где применялось оливковое масло с высоким содержанием фенольных соединений. По мнению авторов, именно эти природные антиоксиданты могут усиливать противовоспалительный эффект рациона.

Соблюдение диеты влияло на артериальное давление и липидный профиль. Однако такой тип питания коррелировал с улучшением состава тела и снижением уровня мочевины в крови. Мочевина образуется в печени при переработке аммиака и выводится почками с мочой. Если почки работают хуже, мочевина начинает накапливаться в крови — это один из признаков снижения их функции.

Ранее ученые выяснили, что препараты для лечения диабета могут замедлить старение почек.
 
