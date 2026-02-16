Врачи назвали самые вредные диеты для здоровья

Соковая детокс-диета является одной из самых опасных для здоровья, поскольку резкий дефицит калорий может замедлить обмен веществ, а также привести к слабости, головным болям и раздражительности. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.

По их словам, организм не нуждается в дополнительной «детоксикации», поскольку печень и почки справляются с этой задачей самостоятельно. Еще одна опасная диета — макробиотическая, она основана на потреблении цельных продуктов, круп и овощей с минимальной обработкой. Такое питание может привести к дисбалансу в питании. Кроме того, при недостатке белка снижение веса может происходить за счет мышечной массы.

К сомнительным эксперты отнесли и безглютеновую диету.

«В моей практике я часто сталкиваюсь с тем, что люди, исключая глютен, начинают верить в чудо-эффект диеты. Однако, важно подходить к вопросу осознанно, контролировать свой рацион и не надеяться на мгновенные результаты», — отметила психолог Дарья Веденеева.

Ученые из Департамента нутрициологии Университета штата Пенсильвания до этого установили, что жировые диеты сильнее ухудшают метаболическое здоровье и функцию печени по сравнению с высокоуглеводными.

Ранее ученые подсказали способ замедлить снижение функции почек.