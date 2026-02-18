Россиянам объяснили, какое наказание грозит за размещение фото соседей в общедомовом чате

За публикацию фотографии соседей в общедомовом чате россиянам может грозить штраф в размере до 200 тыс. рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

По ее словам, пользователи не имеют права публично размещать снимки другого человека без его согласия на это, даже если тот совершил какое-то противоправное действие. В этом случае сосед может сделать скриншот и обратиться в суд. По статье о нарушении в области персональных данных (13.11 КоАП РФ) можно получить штраф в размере от 10 до 15 тыс. рублей. Помимо этого, потерпевший может потребовать компенсации морального вреда.

Юрист добавила, что в редких случаях за публикацию чужого фото могут наказать по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни (137 УК РФ), штраф по которой достигает 200 тыс. рублей. Это возможно, например, если с помощью фото была раскрыта какая-либо семейная тайна.

«Максимальное наказание по вышеуказанной статье – лишение свободы на срок до двух лет. Однако, чтобы вынесли такой приговор, виновный должен сделать что-то очень серьезное. Например, опубликовать в общем чате интимные фото другого человека», — сказала Георгиева.

Юрист Екатерина Нечаева до этого говорила, что установка видеокамер в подъезде без согласия соседей наказывается штрафом, а в некоторых случаях тюремным сроком. По словам эксперта, решение об установке в подъезде камеры должно приниматься на общем собрании собственников и при согласии управляющей компании. В противном случае соседи имеют право обратиться в суд с требованием демонтировать незаконно установленную камеру.

