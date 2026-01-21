Россиянам ответили, кто должен компенсировать стоимость пропавших из гардероба вещей

Организация должна нести ответственность за вещи, оставленные на хранение в ее гардеробе, поскольку договор о хранении между посетителем и администрацией организации считается заключенным после получения жетона с номером от гардеробщика. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

По ее словам, организация отвечает только за хранение именно верхней одежды, поэтому деньги, телефоны и другие предметы в карманах — ответственность самого владельца.

Она подчеркнула, что вещи владельцу должны вернуть в сохранности. Если они пропадут или будут испорчены, организация должна возместить их стоимость или компенсировать ремонт. Юрист отметила, что ответственность с нее не снимается и в случае, когда гардеробщика в раздевалке нет.

«Если в организации предусмотрено место для хранения одежды, значит, она обязана следить за ее сохранностью. Единственное, когда у посетителя нет на руках жетона, возникает необходимость доказать, что он пришел в заведение в определенной одежде. В этом случае доказательством могут служить, например, показания свидетелей или данные видеонаблюдения», — отметила Георгиева.

В случае исчезновения вещи юрист посоветовала написать акт с требованием возместить убытки и передать его администрации организации. Если там откажутся вернуть деньги, стоит обратиться в суд.

Юрист Илья Русяев до этого рассказал «Газете.Ru», что спортзал зачастую несет ответственность за кражу вещей из шкафчика, даже если пытается утверждать обратное, поскольку заключает с клиентом договор хранения.

