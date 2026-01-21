Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянам ответили, кто должен компенсировать стоимость пропавших из гардероба вещей

Юрист Георгиева: организация должна нести ответственность за вещи в гардеробе
Benoit Tessier/Reuters

Организация должна нести ответственность за вещи, оставленные на хранение в ее гардеробе, поскольку договор о хранении между посетителем и администрацией организации считается заключенным после получения жетона с номером от гардеробщика. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

По ее словам, организация отвечает только за хранение именно верхней одежды, поэтому деньги, телефоны и другие предметы в карманах — ответственность самого владельца.

Она подчеркнула, что вещи владельцу должны вернуть в сохранности. Если они пропадут или будут испорчены, организация должна возместить их стоимость или компенсировать ремонт. Юрист отметила, что ответственность с нее не снимается и в случае, когда гардеробщика в раздевалке нет.

«Если в организации предусмотрено место для хранения одежды, значит, она обязана следить за ее сохранностью. Единственное, когда у посетителя нет на руках жетона, возникает необходимость доказать, что он пришел в заведение в определенной одежде. В этом случае доказательством могут служить, например, показания свидетелей или данные видеонаблюдения», — отметила Георгиева.

В случае исчезновения вещи юрист посоветовала написать акт с требованием возместить убытки и передать его администрации организации. Если там откажутся вернуть деньги, стоит обратиться в суд.

Юрист Илья Русяев до этого рассказал «Газете.Ru», что спортзал зачастую несет ответственность за кражу вещей из шкафчика, даже если пытается утверждать обратное, поскольку заключает с клиентом договор хранения.

Ранее юрист объяснил, можно ли требовать повышение, обещанное начальником на корпоративе.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27670471_rnd_0",
    "video_id": "record::627ed78a-b177-4239-b71e-91dd2cddc120"
}
 
Теперь вы знаете
ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+