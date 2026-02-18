Размер шрифта
В Москве прооперировали крысу с огромной опухолью молочной железы

Ветеринары в Москве спасли крысу с огромной опухолью молочной железы
ГБУ «Мосветобъединение»

В Москве сотрудники Тушинской ветклиники провели домашней крысе сложную операцию по удалению большой опухоли молочной железы. Об этом «Москве 24» сообщили в пресс-службе ГБУ «Мосветобъединение».

В ведомстве уточнили, что прием для питомца в возрасте 2,4 года провел ратолог Никита Черняев.

«Хирург провел операцию под газовой анестезией, и новообразование размером почти в 1/3 длины тела крысы было успешно удалено», – рассказали в пресс-службе.

Специалисты оценили состояние пациента как стабильное, она идет на поправку. По их словам, для профилактики новообразований молочных желез домашним крысам нужно проводить стерилизацию в возрасте четырех-шести месяцев, а также регулярно проходить диспансеризации.

До этого сотрудники Зеленоградской государственной ветклиники спасли кота Тимофея со множественными пулевыми ранениями, которые он получил во время прогулки в частном секторе. В ведомстве уточнили, что у животного были пробиты кишечник в 24 местах, селезенка в двух местах, а также грудная клетка и мышцы бедра.

Ранее ветеринар предупредил об опасных последствиях резкой смены рациона питомца.
 
