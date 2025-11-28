В Москве спасли кота с пулевыми ранениями

Сотрудники Зеленоградской государственной ветклиники спасли кота Тимофея со множественными пулевыми ранениями, которые он получил во время прогулки в частном секторе. Об этом «Москве 24» рассказали в столичной госветслужбе.

В ведомстве уточнили, что у животного были пробиты кишечник в 24 местах, селезенка в двух местах, а также также грудная клетка и мышцы бедра. Хирург Евгений Цыбин провел ему успешную операцию.

«Под конец операции и кот, и я выглядели одинаково... Не скрою, горжусь собой на 100%, но еще больше котом,» — рассказал ветврач.

После хирургического вмешательства кот пошел на поправку, теперь его здоровье уже вне опасности.

До этого в столичной госветслужбе сообщили, что специалисты из Зеленоградской ветклиники провели операцию девятилетней собаке и удалили ей 28 зубов почти за два часа. Владельцы собаки-метиса Пенелопы обратились к ним с жалобами на подозрение болезненности зубов, поскольку питомец медленно ел и вздрагивал. Кроме того, у животного присутствовал неприятный запах изо рта.

Ранее в Москве спасли кролика со сложным переломом лапы.