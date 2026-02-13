Размер шрифта
Общество

Ветеринар предупредил об опасных последствиях резкой смены рациона питомца

Ветеринар Цыпленков: резкая смена рациона питомца может снизить иммунитет
Shutterstock

Резкая смена рациона питания у кошек и собак может вызвать серьезные нарушения в работе пищеварения, снизить иммунитет и привести к воспалительным процессам в кишечнике. Об этом Pravda.Ru рассказал ветеринар Евгений Цыпленков.

По его словам, особенно опасно переходить с натурального на сухой корм или наоборот, поскольку физиология питомцев не успевает адаптироваться к резкому изменению состава пищи. Это приводит к нарушению баланса микрофлоры, диарее, болям в животе и общей слабости. Эксперт уточнил, что оптимальный срок для адаптации организма к новому рациону составляет не менее недели.

«В это время стоит добавлять пробиотики, которые тормозят размножение вредных бактерий и укрепляют иммунитет. Лучше выбирать препараты, где несколько видов полезных микроорганизмов, а не один — такие средства действуют эффективнее. Это простая мера, которая помогает животному легче перенести смену питания и избежать осложнений», — отметил Цыпленков.

Он также призвал внимательно следить за состоянием животного во время переходного периода и обращаться к врачу при необходимости.

Ветеринарный врач, эксперт производителя корма Superpet Елена Фроленко до этого говорила, что регулярное подкармливание домашних животных едой со стола может спровоцировать серьезные заболевания, а также проблемы с поведением питомца. Специалист объяснила, что физиология домашних питомцев заточена на переваривание сырой животной пищи.

Ранее ветеринар объяснила, как подготовиться к заведению питомца.
 
