Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В России назвали минимальную цену качественного пива

Специалист Бриман: цена качественного пива не может быть ниже 60 рублей
Shutterstock/Stockah

Цена на бутылку или банку российского пива емкостью от 0,45 л должна начинаться от 60-70 рублей. Об этом в интервью Ura.ru рассказал председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.

По его словам, более дешевые варианты должны насторожить покупателей, поскольку производство этого продукта — сложный процесс.

«Когда вы видите на полках пиво по цене ниже питьевой воды, то, если это не разовая акция от производителя или торговой сети, стоит задуматься, как и из чего оно сделано. Как правило, это пивные напитки, рецептура которых упрощена, чтобы снизить себестоимость», — отметил Бриман.

Эксперт подчеркнул, что в Союзе российских пивоваров выступают за то, чтобы ввести минимальную розничную стоимость пива по аналогии с крепким алкоголем. В этом случае можно избежать попытки манипулирования технологиями и рецептурами для снижения себестоимости, уточнил он.

Исследование сервиса Ozon Fresh до этого показало, что в России в декабре 2025 года резко вырос спрос на безалкогольные напитки: продажи безалкогольного пива увеличились почти втрое, а безалкогольного вина — в два раза. Аналитики сравнили данные за последние три недели декабря 2024 и 2025 годов и пришли к выводу, что все больше россиян отдают предпочтение безалкогольным версиям привычных напитков.

Ранее сообщалось, что одна из стран Африки захотела поставлять в Россию пиво.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27582961_rnd_6",
    "video_id": "record::517f8fbe-fcf9-44a1-bfab-34544c8bb2f7"
}
 
Теперь вы знаете
Штраф за провоз ребенка без автокресла повысили до 200 тыс. Почему и как выбрать идеальное
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+