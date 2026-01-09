В России назвали минимальную цену качественного пива

Специалист Бриман: цена качественного пива не может быть ниже 60 рублей

Цена на бутылку или банку российского пива емкостью от 0,45 л должна начинаться от 60-70 рублей. Об этом в интервью Ura.ru рассказал председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.

По его словам, более дешевые варианты должны насторожить покупателей, поскольку производство этого продукта — сложный процесс.

«Когда вы видите на полках пиво по цене ниже питьевой воды, то, если это не разовая акция от производителя или торговой сети, стоит задуматься, как и из чего оно сделано. Как правило, это пивные напитки, рецептура которых упрощена, чтобы снизить себестоимость», — отметил Бриман.

Эксперт подчеркнул, что в Союзе российских пивоваров выступают за то, чтобы ввести минимальную розничную стоимость пива по аналогии с крепким алкоголем. В этом случае можно избежать попытки манипулирования технологиями и рецептурами для снижения себестоимости, уточнил он.

Исследование сервиса Ozon Fresh до этого показало, что в России в декабре 2025 года резко вырос спрос на безалкогольные напитки: продажи безалкогольного пива увеличились почти втрое, а безалкогольного вина — в два раза. Аналитики сравнили данные за последние три недели декабря 2024 и 2025 годов и пришли к выводу, что все больше россиян отдают предпочтение безалкогольным версиям привычных напитков.

Ранее сообщалось, что одна из стран Африки захотела поставлять в Россию пиво.