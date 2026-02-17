Размер шрифта
Россиянам объяснили, как получить компенсацию за обрушение наледи и сосулек

Юрист Крохин: при ущербе от падения сосулек гражданам положена компенсация
Sergey Elagin/Global Look Press

При несчастном случае или ущербе имуществу от падения наледи и сосулек с крыши россиянам полагается компенсация. Для ее получения необходимо в первую очередь обратиться в УК дома, около которого произошел инцидент, рассказал 360.ru председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин.

Если сосулька упала не с жилого дома, с магазина, соцобъекта или другой организации, то обращаться следует в администрацию учреждения.

«Если не удается установить принадлежность, надо обратиться в полицию по телефону 112, сообщить о происшествии, сказать, что «нахожусь там-то, по такому-то адресу, вот это вот произошло, не могли бы вы выслать группу для осмотра места происшествия, мне нанесен такой-то ущерб»», — отметил Крохин.

Он также напомнил, что происшествие важно зафиксировать – например, с привлечением сотрудников полиции запросить запись с видеонаблюдения на доме. Если получены травмы, то важно обратиться в больницу и получить справку о состоянии после инцидента – например, об ушибах, сотрясении и так далее, объяснил эксперт. По его словам, в зависимости от тяжести полученных повреждений будет решаться, какое наказание постигнет ответственную сторону – либо уголовное, либо гражданско-правовое. Если же ущерб нанесен имуществу – например, автомобилю, то следует обратиться к оценщику для получения справки об ущербе.

Собрав все документы, нужно обратиться с претензией к ответственной стороне, но если ущерб компенсировать отказались, что можно подавать иск в суд, отметил Крохин. При этом можно выбрать защиту прав потребителя , что избавит от уплаты госпошлины, причем чаще всего пострадавший при рассмотрении таких дел выигрывает, получая не только полную компенсацию ущерба, но и 50% от штрафа, заключил специалист.

Напомним, также россиянам положены компенсации за травмы, полученные из-за плохой уборки придомовых и городских территорий от снега и льда – например, если человек поскользнулся и сломал руку из-за того, что тротуар не был посыпан песком или реагентом. В этом случае коммунальщики, УК или ТСЖ обязаны компенсировать затраты на лечение. Если речь не о придомовой территории, то за них отвечают городские коммунальные службы.

Ранее в Подмосковье завели дело после того, как женщине на голову рухнула наледь.
 
