На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

После взрыва на заводе в США погибли 16 человек

AP: взрыв на заводе в Теннесси унес 16 жизней
true
true
true
close
Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

Мощный взрыв на заводе Accurate Energetic Systems в американском штате Теннесси полностью уничтожил предприятие и унес жизни 16 человек. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Очевидцы рассказали, что взрыв был такой силы, что дома в радиусе 20 километров содрогнулись. Один из местных жителей признался, что подумал, будто его дом рухнул. На месте остались лишь обгоревшие конструкции, искореженный металл и сгоревшие автомобили. Власти сообщили, что выживших нет.

Завод занимался производством и исследованием взрывчатых веществ для армии США. Причины трагедии пока неизвестны — следователи продолжают осмотр выжженной территории, изучая каждый метр в поисках улик.

Шериф округа Хамфрис Крис Дэвис рассказал, что на месте работают около 300 спасателей. По его словам, операция проходит медленно и осторожно из-за риска повторных взрывов. Власти привлекли команду специалистов для идентификации останков с помощью экспресс-ДНК-анализа.

Жители близлежащего городка Макьюэн собрались на молитвенное бдение в местной церкви, чтобы поддержать семьи погибших. Пастор Тим Фэррис отметил, что трагедия глубоко потрясла сплочённое сообщество, многие потеряли друзей и родственников. Губернатор Теннесси Билл Ли заявил, что следит за ситуацией и призвал жителей штата молиться за семьи погибших.

Компания Accurate Energetic Systems, поставляющая взрывчатку и боеприпасы для армии и флота США, ранее уже привлекала внимание надзорных органов — в 2019 году предприятие штрафовали за нарушения техники безопасности.

Следствие рассматривает все возможные версии случившегося, включая человеческий фактор. Расследование может занять недели или даже месяцы, отметили журналисты.

Ранее в Новосибирской области вспыхнуло производство экодомов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами