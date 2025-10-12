После взрыва на заводе в США погибли 16 человек

Мощный взрыв на заводе Accurate Energetic Systems в американском штате Теннесси полностью уничтожил предприятие и унес жизни 16 человек. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Очевидцы рассказали, что взрыв был такой силы, что дома в радиусе 20 километров содрогнулись. Один из местных жителей признался, что подумал, будто его дом рухнул. На месте остались лишь обгоревшие конструкции, искореженный металл и сгоревшие автомобили. Власти сообщили, что выживших нет.

Завод занимался производством и исследованием взрывчатых веществ для армии США. Причины трагедии пока неизвестны — следователи продолжают осмотр выжженной территории, изучая каждый метр в поисках улик.

Шериф округа Хамфрис Крис Дэвис рассказал, что на месте работают около 300 спасателей. По его словам, операция проходит медленно и осторожно из-за риска повторных взрывов. Власти привлекли команду специалистов для идентификации останков с помощью экспресс-ДНК-анализа.

Жители близлежащего городка Макьюэн собрались на молитвенное бдение в местной церкви, чтобы поддержать семьи погибших. Пастор Тим Фэррис отметил, что трагедия глубоко потрясла сплочённое сообщество, многие потеряли друзей и родственников. Губернатор Теннесси Билл Ли заявил, что следит за ситуацией и призвал жителей штата молиться за семьи погибших.

Компания Accurate Energetic Systems, поставляющая взрывчатку и боеприпасы для армии и флота США, ранее уже привлекала внимание надзорных органов — в 2019 году предприятие штрафовали за нарушения техники безопасности.

Следствие рассматривает все возможные версии случившегося, включая человеческий фактор. Расследование может занять недели или даже месяцы, отметили журналисты.

