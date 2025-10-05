«40 человек могли погибнуть». Снежная буря на Эвересте отрезала от мира почти тысячу альпинистов

Почти тысяча альпинистов оказались отрезаны от внешнего мира на Эвересте в результате сильнейшей за последние годы снежной бури. Некоторые из них получили переохлаждение и находятся в критическом состоянии. Местные власти не исключили, что из-за непогоды на высоте около 5000 метров могли погибнуть 40 человек. На помощь отправлены сотни волонтеров и спасателей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Почти тысяча туристов и местных жителей оказались заблокированы на восточном склоне горы Эверест со стороны Тибета на высоте более 4900 метров из-за снежной бури, пишет китайское издание Sanxiang Metropolis Daily.

«По неполным статистическим данным, на всем маршруте в ловушке могли оказаться около тысячи людей. Некоторые из них способны спуститься самостоятельно, но большинству требуется помощь», — говорится в публикации.

По информации Mash, большинство скалолазов находятся на высоте 5200–5800 м — рядом с ледником Ронгбук и вдоль трассы от базового тибетского лагеря к Северному Колу.

Спасательная команда «Тибетское синее небо» получила сигнал о помощи ранним утром 5 октября. Выяснилось, что туристы не смогли продолжить восхождение по обледенелым дорогам. Некоторые из них получили переохлаждение и находятся в критическом состоянии.

«Около 40 человек могли погибнуть от обморожения и высотной болезни», — пишет Mash со ссылкой на местные власти.

Однако о подтвержденных случаях гибели не сообщалось. Есть ли среди заблокированных туристов россияне, пока неизвестно.

Альпинист, которому удалось спуститься с Эвереста до того, как метель перекрыла дорогу 4 октября, в беседе с Headline Daily рассказал, что ему пришлось пересечь горный перевал на высоте более 5000 метров — остальные пути были заблокированы. Многие из его спутников все еще оставались в снежной ловушке.

По информации агентства Reuters, часть туристов уже удалось эвакуировать с горы. Некоторые спустились самостоятельно.

На помощь альпинистам были отправлены сотни волонтеров и спасателей, включая профессиональных гидов, однако перебои со связью и глубокий снег затрудняют эвакуацию альпинистов. По данным Mash, вертолеты не могут подлететь к ним из-за плохой погоды, а в ближайшие двое суток она может еще ухудшиться.

«Местные жители и спасатели расчищали некоторые дороги ночью с помощью бульдозеров и другой техники», — поделился собеседник Headline Daily.

Сильнейшая буря

Сильный снегопад на Эвересте начался вечером 3 октября и продолжался весь следующий день. Нынешняя снежная буря оказалась сильнейшей за последние годы, видимость резко упала и не превышала одного метра.

«В некоторых районах обильный снегопад засыпал палатки, а яки не могли передвигаться из-за глубокого снега», — уточнило Sanxiang Metropolis Daily.

Кроме того, пострадал участок треккингового маршрута в районе Эвереста между поселками Намче-Базар и Джорсале, его повредил оползень, сообщила Ассоциация туристических агентств Непала. Туристам рекомендовали использовать тропы, расположенные на 200–300 м выше основного маршрута.

Накануне ландшафтный парк Эвереста закрыли для посещения, продажа билетов приостановлена. Местные власти призвали воздержаться от поездок в этот район и внимательно следить за официальными объявлениями.

Эверест (Джомолунгма) — высочайшая вершина Земли, ее высота составляет 8848,86 метра. Она расположена в Гималаях на границе Китая и Непала. Первое покорение Эвереста состоялось 29 мая 1953 года. С тех пор альпинисты совершили 12 тысяч восхождений. За известную историю покорения горы при попытках восхождения погибли свыше 300 человек.