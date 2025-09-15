Продюсер по прозвищу «Коротышка» насиловал школьниц и продавал их бизнесменам

Продюсеру из Греции предъявили обвинения в торговле людьми, в том числе и несовершеннолетними. Об этом сообщает Tovima.com со ссылкой на местный телеканал.

По данным издания, 42-летний мужчина по прозвищу «Коротышка» занимался съемками роликов непристойного характера. Помимо этого, он привлекал к занятию проституцией несовершеннолетних.

Обвиняемый выискивал женщин и девушек, находившихся в сложной материальной ситуации. Он завоевывал их доверие и обещал продвижение в сфере развлечений, но позже только подвергал их насилию, запугивал и принуждал к продаже себя.

Как рассказала одна из пострадавших, с мужчиной она познакомилась в 16 лет. Сначала он одолжил ей денег, затем «загнал в круговорот угроз и насилия». В разговорах с клиентами он делал акцент на том, что девушка несовершеннолетняя. Сам мужчина периодически насиловвал пострадавшую и давал ей наркотики.

Помимо этого, продюсер устраивал роскошные вечеринки для бизнесменов из разных стран.

В течение нескольких месяцев полицейские следили за мужчиной. После того как пять пострадавших обратились в полицию, прокуроры возбудили дело.

«Коротышке» предъявили обвинения в торговле людьми, изнасиловании и распространении наркотиков.

Ранее ростовчане заставляли подростков заниматься проституцией и были арестованы.