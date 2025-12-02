Госдума лишила полномочий депутата Вороновского

Госдума (ГД) на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Анатолия Вороновского. Об этом сообщает РИА Новости.

В конце октября в Госдуму поступило представление генпрокурора России Александра Гуцана о согласии на снятие неприкосновенности с Вороновского. 11 ноября депутаты поддержали соответствующее постановление, разрешив как лишение его неприкосновенности, так и возбуждение уголовного дела. Вороновскому инкриминируется получение взятки в особо крупном размере.

По информации правоохранительных органов, Вороновский во время нахождения на посту замгубернатора Краснодарского края в 2019-2020 годах получил взятку в виде имущества и оказания услуг более чем на 25 млн рублей от директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления.

31 октября в Госдуму поступило представление от Генерального прокурора РФ Александра Гуцана о даче согласия на снятие депутатской неприкосновенности с Вороновского.

Вороновский был избран депутатом по федеральному избирательному округу в Краснодарском крае, являлся членом комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. В прошлом он занимал должность заместителя губернатора Краснодарского края.

24 ноября стало известно, что политик написал заявление о сложении мандата.

Ранее на Урале арестовали экс-депутата по обвинению в даче взятки чиновнику.