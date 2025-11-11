На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В белорусских магазинах увеличили минимальный размер картошки

МАРТ Белорусссии увеличил минимальный размер картофеля на сантиметр
Midhat/Shutterstock/FOTODOM

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии увеличило минимальный размер картофеля на прилавках на один сантиметр. Об этом сообщает белорусское агентство БелТА.

Изменения были внесены в государственные стандарты Белоруссии (ГОСТ).

Теперь при реализации допустимый размер картофеля составляет от 45 мм до 80 мм (ранее был от 35 мм до 80 мм)», — заявили в МАРТ.

Также МАРТ постановило, что до 15 ноября в стабилизационные фонды должно быть заложено необходимое количество овощей и фруктов. Необходимые запасы картофеля уже были созданы и даже превысили потребности страны на 2,7%.

До этого экономист Софья Благова объяснила дефицит картофеля в Белоруссии плохими урожаем и погодой.

Благова сказала, что цены на картофель в Белоруссии с каждым годом растут, и в 2024 году был введен «потолок» цен на картофель, выше которого цена не должна быть в розничной торговле. В период межсезонья этот уровень был на уровне от 1 до 1,16 белорусских рублей.

Ранее Лукашенко потребовал по-военному решить проблему картофеля.

