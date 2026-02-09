Россиянам рассказали, как получить бесплатные лекарства

Некоторые россияне имеют право на бесплатные лекарства. К льготной категории граждан относятся инвалиды, ветераны, участники ликвидации последствий радиационных катастроф и также пенсионеры, страдающие хроническими заболеваниями, напомнила в беседе с RT эксперт Агентства стратегических инициатив, председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР) Ольга Епифанова.

Для получения бесплатных лекарств от государства необходимо получить соответствующий статус, а затем оформить согласие на бесплатные или частично оплачиваемые препараты.

«Получить льготные лекарства можно по рецепту, выписанному врачом из государственной или муниципальной поликлиники, — пояснила Епифанова. — Препараты выдаются в аптеках, участвующих в программе, обычно по списку, утверждённому Минздравом».

Эксперт подчеркнула, что важно в первую очередь проверить, входит ли нужное лекарство в список жизненно необходимых. Также важно своевременно переоформлять рецепт, по которому выдаются препараты – для хронически больных эту процедуру упростили, заключила Епифанова.

Напомним, до этого она также напомнила, что россияне предпенсионного возраста имеют право на ряд льгот и гарантий. Например, предпенсионеры имеют право на два оплачиваемых дня в году для диспансеризации, защиту от увольнения по возрасту, повышенные пособия по безработице, переобучение и переквалификацию. Кроме того, гражданам предпенсионного возраста положены отдельные налоговые льготы, в том числе по земельному и имущественному налогу.

