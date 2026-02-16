В Краснодарском крае произошел взрыв бытового газа

Прокуратура Краснодарского края: в жилом доме на Кубани произошел хлопок газа

В жилом доме в Северском районе Краснодарского края произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.

По информации ведомства, под завалами дома находится один человек. Инцидент произошел утром 16 февраля.

«В настоящий момент установлено, что 1 человек находится под завалами, еще 3 человека, в том числе 2 несовершеннолетних, не пострадали», — говорится в сообщении пресс-службы.

По факту хлопка газа проводится проверка.

В Норильске вечером 15 февраля произошел пожар в девятиэтажном жилом доме на проспекте Металлургов. Возгорание началось в квартире на втором этаже. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений в окне наблюдалось сильное пламя. Звенья газодымозащитной службы приступили к спасению людей, для эвакуации с верхних этажей была развернута автолестница.

В МЧС напомнили о необходимости следить за состоянием электропроводки в квартире, доверять ее ремонт специалистам и устанавливать пожарные извещатели.

