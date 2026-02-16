Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

В Краснодарском крае произошел взрыв бытового газа

Прокуратура Краснодарского края: в жилом доме на Кубани произошел хлопок газа
Прокуратура Краснодарского края

В жилом доме в Северском районе Краснодарского края произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.

По информации ведомства, под завалами дома находится один человек. Инцидент произошел утром 16 февраля.

«В настоящий момент установлено, что 1 человек находится под завалами, еще 3 человека, в том числе 2 несовершеннолетних, не пострадали», — говорится в сообщении пресс-службы.

По факту хлопка газа проводится проверка.

В Норильске вечером 15 февраля произошел пожар в девятиэтажном жилом доме на проспекте Металлургов. Возгорание началось в квартире на втором этаже. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений в окне наблюдалось сильное пламя. Звенья газодымозащитной службы приступили к спасению людей, для эвакуации с верхних этажей была развернута автолестница.

В МЧС напомнили о необходимости следить за состоянием электропроводки в квартире, доверять ее ремонт специалистам и устанавливать пожарные извещатели.

Ранее в Ульяновской области произошел взрыв газа в квартире, где пострадали два человека.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!