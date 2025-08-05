В России предложили установить прогрессивную шкалу надбавки за участие в тушении пожаров

В России необходимо внедрить прогрессивную шкалу начисления надбавки за участие в тушении пожаров, заявила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Об этом, ссылаясь на ее письмо главе МЧС Александру Куренкову, сообщает РИА Новости.

По мнению Лантратовой, надбавки должны учитывать как категорию сложности пожара, так и количество дней участия в тушении огня. Депутат отметила, что прогрессивная шкала может иметь двухступенчатую стимулирующую систему. В соответствии с ней, за каждый день, проведенный на пожаре 1–3 категорий, должна следовать надбавка в размере 2% от оклада, а на 4–5 категорий — 4%.

Парламентарий предложила отменить ныне действующий по надбавке предельный лимит в размере 20% должностного оклада.

16 июня сообщалось, что в главном управлении МЧС по Москве возник дефицит водителей из-за низких зарплат. Из-за недостаточной укомплектованности подразделений ежедневно простаивают 50–60 автомобилей.

Ранее зарплату сотрудников уральской базы Авиалесоохраны в 20 тысяч рублей признали законной.