На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России предложили установить прогрессивную шкалу надбавки за участие в тушении пожаров

Депутат Лантратова предложила прогрессивно оплачивать участие в тушении пожаров
true
true
true
close
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

В России необходимо внедрить прогрессивную шкалу начисления надбавки за участие в тушении пожаров, заявила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Об этом, ссылаясь на ее письмо главе МЧС Александру Куренкову, сообщает РИА Новости.

По мнению Лантратовой, надбавки должны учитывать как категорию сложности пожара, так и количество дней участия в тушении огня. Депутат отметила, что прогрессивная шкала может иметь двухступенчатую стимулирующую систему. В соответствии с ней, за каждый день, проведенный на пожаре 1–3 категорий, должна следовать надбавка в размере 2% от оклада, а на 4–5 категорий — 4%.

Парламентарий предложила отменить ныне действующий по надбавке предельный лимит в размере 20% должностного оклада.

16 июня сообщалось, что в главном управлении МЧС по Москве возник дефицит водителей из-за низких зарплат. Из-за недостаточной укомплектованности подразделений ежедневно простаивают 50–60 автомобилей.

Ранее зарплату сотрудников уральской базы Авиалесоохраны в 20 тысяч рублей признали законной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами