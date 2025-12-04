На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог объяснила, почему возникает шопоголизм

Психолог Костина: шопоголизм возникает из-за попыток заглушить эмоции
Global Look Press

Шопоголизм является одним из вариантов поведения избегания, когда люди не решают проблему, а заглушают эмоции. Об этом Pravda.Ru рассказала психолог Марина Костина.

«Ложное облегчение после покупки формирует петлю привычки. Человек перестает различать свои реальные потребности и действует автоматически», — пояснила эксперт.

По ее словам, дополнительными стимулами выступают маркетинговые акции, скидки, алгоритмы рекомендаций, которые создают иллюзию выгодного момента. К признакам проблемы Костина отнесла тревожность при отказе от покупки, скрывание расходов, новое ощущение пустоты сразу после распаковки, увеличение количества неношеных вещей, регулярные оправдания перед собой.

Психолог, гипнотерапевт, эксперт по работе с подсознанием Анастасия Валуева до этого говорила, что в России отмечается резкий рост числа пациентов с шопоголизмом в реабилитационных центрах. Это серьезное расстройство, не менее опасное, чем лудомания, лечится с помощью препаратов, проработки травм, часто включает в себя когнитивно-поведенческую терапию (КПТ). Основная причина такой зависимости – тревожность, которую люди пытаются погасить с помощью бесконечных покупок.

Ранее россиянам назвали способ борьбы с шопоголизмом.

