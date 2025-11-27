Ветеран СВО из Владивостока заявил о жестоком избиении в части

Участник СВО из Владивостока заявил об избиении в местной воинской части. Об этом сообщает News.vl.

По словам мужчины по имени Станислав, когда он приехал, его завели в кабинет. Там бойца обвинили в том, чего он «не делал». В своем видеообращении он делает акцент на том, что в целом не делал ничего противозаконного.

После этого мужчину якобы избили, забрали документы, телефон и банковские карты. После этого Станиславу, по его же словам, надели наручники, с ними он ходил три дня. Сбежать ему удалось только через окно туалета. Из-за падения он травмировал ногу.

«Сейчас, по его словам, он скрывается у знакомых, опасаясь, что «его могут вернуть в часть и обнулить», – сообщается в публикации.

Мужчина уверен, что подобные случаи происходят и с другими военными.

До этого в Тыве инициировали расследование инцидента с избиением двух контрактников. Мужчины в военной форме избили двух других мужчин. Также они задействовали дубинки и электрошокеры. По данным Telegram-каналов, это были полицейские, которые якобы пытали солдат с ранениями.

Ранее российского контрактника избили в зоне СВО за неправильное заполнение документов.