Психолог объяснила, как справиться с грубостью подростка

Родителям важно запастись терпением и вспомнить свой прошлый опыт, чтобы справиться с подростковой грубостью. Об этом RuNews24.ru рассказала клинический психолог, психолог-психотерапевт, специалист по работе с зависимым и насильственным поведением, эксперт Центра развития «НОВАЯ ЭРА» Елена Клен.

Она напомнила, что налаживание контакта и общения с ребенком является ответственностью взрослых, поэтому им важно постараться найти новые точки пересечения с подростком. По ее словам, изменения в поведении детей происходят стремительно и резко, поэтому подготовиться к ним заранее невозможно.

Психолог уточнила, что подростки часто не знают, как справиться с накопившимся напряжением, поэтому могут стать агрессивными и вспыльчивыми. Важно также помнить, что в переходном возрасте многие вещи ощущаются во много раз острее.

«Принимать и сочувствовать подростку бывает тяжелее, чем маленькому ребенку. Некогда милый безобидный малыш может стать похож на грубого взрослого человека, который поселился у вас в квартире», — отметила Клен.

Однако именно в этом возрасте ребенок наиболее остро нуждается в понимании и поддержке, заключила она.

Клинический психолог, стратег, специалист по работе с манипуляциями и экстремальными коммуникациями Лидия Иншина до этого говорила, что родителям важно проанализировать семейные отношения, чтобы справиться с подростковой вспыльчивостью ребенка. По ее словам, агрессия подростка часто является симптомом, который выполняет скрытую функцию в семейной динамике.

