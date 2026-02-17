Размер шрифта
Психолог объяснила, как справиться с грубостью подростка

Психолог Клен: анализ своего опыта поможет справиться с грубостью подростка
fast-stock/Shutterstock/FOTODOM

Родителям важно запастись терпением и вспомнить свой прошлый опыт, чтобы справиться с подростковой грубостью. Об этом RuNews24.ru рассказала клинический психолог, психолог-психотерапевт, специалист по работе с зависимым и насильственным поведением, эксперт Центра развития «НОВАЯ ЭРА» Елена Клен.

Она напомнила, что налаживание контакта и общения с ребенком является ответственностью взрослых, поэтому им важно постараться найти новые точки пересечения с подростком. По ее словам, изменения в поведении детей происходят стремительно и резко, поэтому подготовиться к ним заранее невозможно.

Психолог уточнила, что подростки часто не знают, как справиться с накопившимся напряжением, поэтому могут стать агрессивными и вспыльчивыми. Важно также помнить, что в переходном возрасте многие вещи ощущаются во много раз острее.

«Принимать и сочувствовать подростку бывает тяжелее, чем маленькому ребенку. Некогда милый безобидный малыш может стать похож на грубого взрослого человека, который поселился у вас в квартире», — отметила Клен.

Однако именно в этом возрасте ребенок наиболее остро нуждается в понимании и поддержке, заключила она.

Клинический психолог, стратег, специалист по работе с манипуляциями и экстремальными коммуникациями Лидия Иншина до этого говорила, что родителям важно проанализировать семейные отношения, чтобы справиться с подростковой вспыльчивостью ребенка. По ее словам, агрессия подростка часто является симптомом, который выполняет скрытую функцию в семейной динамике.

Ранее эксперт раскрыл, действительно ли насилие среди подростков связано с видеоиграми.
 
