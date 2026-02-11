Психолог объяснила, как справиться с подростковой вспыльчивостью

Родителям важно проанализировать семейные отношения, чтобы справиться с подростковой вспыльчивостью ребенка. Об этом RuNews24.ru рассказала клинический психолог, стратег, специалист по работе с манипуляциями и экстремальными коммуникациями Лидия Иншина.

По ее словам, агрессия подростка часто является симптомом, который выполняет скрытую функцию в семейной динамике. Например, это может быть способ сепарации, крик о внимании, попытка воссоединения родителей или сброс перегрузки от родительских «надо». Чтобы улучшить отношения, психолог советует дать ребенку возможность выплеснуть эмоции и вернуться к разговору, когда он успокоится. При этом стоит прекратить делать нотации, приказы, оценки.

Когда эмоции остынут (через час), можно сделать разбор не поведения, а контекста. Эксперт также советует проанализировать свое поведение как родителя и понять, какие непроговоренные страхи, обиды, разочарования витают в семейном пространстве, где контроль становится чрезмерным.

«Подростковая вспыльчивость — это не хаос. Это жесткий, искаженный запрос на порядок, уважение и новые инструменты управления. Ваша роль — не стать мишенью или диктатором, а выполнить работу системного администратора, который помогает перегруженной системе установить более эффективные программы, найти безопасные каналы для сброса энергии и расширить зону ее ответственности», — подчеркнула Иншина.

Эксперт Центра развития «НОВАЯ ЭРА», сотрудник лаборатории «Восприятие» факультета психологии МГУ Софья Клумова до этого говорила, что родителям подростков следует понимать, что переходный возраст — это время формирования личностной идентичности, в этот период учебная деятельность отходит на второй план и уступает место межличностному общению с ровесниками.

Ранее психолог рассказала, как приучить подростка к уборке.