Общество

Эксперт раскрыл, действительно ли насилие среди подростков связано с видеоиграми

Психолог Чепалов: подростковая агрессия не связана с видеоиграми
EKKAPHAN CHIMPALEE/Shutterstock/FOTODOM

Связь подростковой агрессии с видеоиграми — гораздо более сложный вопрос, нежели его представляют в публичных дискуссиях. Об этом в интервью РИАМО заявил психолог Родион Чепалов.

По его словам, проводимые исследования обнаруживают слабые корреляции между агрессивным контентом и повышением раздражительности, но устойчивого роста насилия на уровне масс не выявлено.

«Ключевую роль играют семейная среда, стиль воспитания, уровень стресса и уже существующие поведенческие трудности», — подчеркнул специалист.

14 февраля спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что недавние происшествия в учебных заведениях России с участием подростков могут быть связаны с их увлечением видеоиграми.

По его словам, злоумышленники посредством игровых платформ и сопутствующих приложений вовлекают несовершеннолетних в чаты и сообщества, в которых публикуются деструктивные и запрещенные материалы. В них детей вербуют для совершения различных преступлений, дают инструкции и обещают выделить деньги на покупку оружия, пояснил Володин.

Ранее стало известно, что каждый третий россиянин хотел бы играть в видеоигры со своей второй половиной.
 
