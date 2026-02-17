Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Киргизские мигранты перевели из России на родину рекордную сумму

ТАСС: мигранты из Киргизии в 2025 году перевели из РФ на родину более $3,2 млрд
Shutterstock

Трудовые мигранты, приехавшие в Россию из Киргизии, в 2025 году перевели на родину рекордную за все время сумму — более $3,2 млрд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на статистические материалы Национального банка Киргизской республики.

Отмечается, что мигранты переводят подобную сумму из России в Киргизию впервые. Показатель денежных трансфертов из РФ в республику растет каждый год. За последние пару лет он вырос на $700 млн: в 2023 году он составлял $2,5 млрд, в 2024 году — $2,7 млрд, а в 2025 — уже $3,2 млрд.

До этого лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил запретить трудовым мигрантам, которые приезжают в Россию, привозить с собой семьи. По его словам, для рабочих из других стран должен действовать принцип: приехали, отработали, получили деньги и уехали. Миронов считает, что подобная мера позволит улучшить ситуацию в РФ с количеством мест в детских садах и школах. Депутат подчеркнул, что многие мигранты вовсе не собираются работать, но приезжают в Россию с семьями.

Ранее стало известно, как будет работать система организованного найма мигрантов.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!