Киргизские мигранты перевели из России на родину рекордную сумму

ТАСС: мигранты из Киргизии в 2025 году перевели из РФ на родину более $3,2 млрд

Трудовые мигранты, приехавшие в Россию из Киргизии, в 2025 году перевели на родину рекордную за все время сумму — более $3,2 млрд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на статистические материалы Национального банка Киргизской республики.

Отмечается, что мигранты переводят подобную сумму из России в Киргизию впервые. Показатель денежных трансфертов из РФ в республику растет каждый год. За последние пару лет он вырос на $700 млн: в 2023 году он составлял $2,5 млрд, в 2024 году — $2,7 млрд, а в 2025 — уже $3,2 млрд.

До этого лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил запретить трудовым мигрантам, которые приезжают в Россию, привозить с собой семьи. По его словам, для рабочих из других стран должен действовать принцип: приехали, отработали, получили деньги и уехали. Миронов считает, что подобная мера позволит улучшить ситуацию в РФ с количеством мест в детских садах и школах. Депутат подчеркнул, что многие мигранты вовсе не собираются работать, но приезжают в Россию с семьями.

Ранее стало известно, как будет работать система организованного найма мигрантов.