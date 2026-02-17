Размер шрифта
Диетолог рассказала, когда лучше всего есть блины

Диетолог Залетова: блины лучше всего есть в первую половину дня
Kostina IG/Shutterstock/FOTODOM

Даже здоровым людям важно употреблять блины в определенное время, чтобы избежать проблем со здоровьем. Рекомендуется есть это блюдо в первой половине дня. Об этом aif.ru рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова.

По словам специалиста, лучшего всего есть блины на завтрак, обед, а также в качестве первого перекуса. При этом следует отказаться от употребления этих изделий вечером.

«В них много простых углеводов, этот прием пиши, скорее всего, сразу уйдет в жировое депо», — предупредила диетолог.

Она добавила, что блины являются тяжелой пищей, которая может нарушить сон и стать причиной изжоги.

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков до этого говорил, что точного идеального рецепта самых полезных блинов не существует. Готовить блюдо следует, основываясь на особенностях своего здоровья. Однако специалист посоветовал использовать для жарки масло гхи, а сахар заменить на более полезную альтернативу, например, на стевию.

Ранее россияне назвали самую вкусную начинку для блинов.
 
