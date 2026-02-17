Россияне назвали самую вкусную начинку для блинов

Россияне предпочитают есть блины со сметаной, икрой и некоторыми другими начинками. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 28% респондентов больше всего любят есть блины со сметаной. Второй по популярности начинкой стала икра, за которую проголосовали 17% россиян. На третьем месте оказались блины со сгущенным молоком, которые предпочитают употреблять 16% участников опроса.

Другие 13% респондентов любят есть блины с мясом. При этом для этих опрошенных такая еда является не просто закуской, а полноценным блюдом.

Еще 9% россиян поделились, что едят блины с творогом. Некоторые из них готовят такое блюдо на завтрак, добавляя в него ягоды.

Помимо этого, 6% участников опроса отметили, что в качестве начинки для этих изделий используют варенье, другие 6% — рыбу, а еще 3% — мед.

Оставшиеся 3% проголосовали за вариант «другое».

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков до этого говорил, что блины можно есть со многими начинками, в числе которых рыба и мясо. Однако, по словам эксперта, не следует запивать эту еду молоком или алкоголем.

